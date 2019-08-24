Monaco sözünü tutmazsa Radamel Falcao o belgeyi işleme koyacak

Hem bonservis parası hem de bir golcü daha almayı isteyen Fransız ekibi, G.Saray'ı oyalamaya devam ediyor. Kolombiyalı yıldız, Monaco'ya "14 milyon olan ücretimi 8'e indirdim. Karşılığında bana bonservisim için bedel almama sözü verdiniz. Şimdi niye para istiyorsunuz?" dedi. Fransızlar kulağının üstüne yattı. Öte yandan yıldız oyuncu; Monaco ile imzaladığı iddia edilen 'serbest kalma' anlaşmasını, Fransız ekibinin sözünü tutmaması halinde işleme koyacak.

Radamel Falcao transferinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Galatasaray taraftarı yolunu gözlerken, Fransa'da adeta psikolojik bir savaş devam ediyor. Dün de Falcao'nun Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak Kolombiya'dan çarpıcı bir iddia geldi. Marca Claro'da yer alan habere göre; Falcao'nun elinde Monaco ile imzaladığı 'serbest' kalma anlaşması bulunuyor. Galatasaray ile de anlaşma sağlayan Kolombiyalı yıldız, Monaco'nun son anda 180 derece görüş değiştirmesi sonrası şaşırdı. Fransız ekibi, Falcao'nun yerine benzer kalitede birini bulana kadar izin istedi ancak Kolombiyalı yıldızın kalitesinde ve bütçelerine uygun bir isim bulunamadı.

SON GÜNE KADAR BEKLEYECEK

Şampiyonlar Ligi'nde tekrar forma giymek isteyen Falcao, bu nedenle Monaco'dan ayrılmayı kafasına koydu. 33 yaşındaki yıldız, transferin biteceği son tarihe kadar bu belgeyi kullanmak istemese de Monaco şayet söz verdiği şekilde serbest bırakmazsa bu belgeyi işleme koyacak. (Sabah)