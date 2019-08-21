Slimani: Monaco'da olduğum için çok mutluyum

İSTANBUL, (DHA) - Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, İngiltere Premier Lig takımı Leicester City'den Cezayirli forvet Islam Slimani'yi satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen ve beklentilerin altında kalan Islam Slimani, Fransız ekibi Monaco'ya transfer oldu.

"MONACO'DA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

31 yaşındaki Cezayirli oyuncu Fransız kulübünün resmi internet sitesine transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Monaco'ya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Slimani, "Monaco, üst sıralarda olmak için mücadele eden ve Avrupa kupalarında olmayı amaçlayan büyük bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum. Kulübü hedeflerine ulaştırmak için her şeyi yapacağım" dedi..

Islam Slimani, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile 25 maça çıkmış ve 5 gol kaydetmişti.

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