Yarıda kalan geçtiğimiz sezonu 9. sırada bitiren Monaco, 5. sırada bitirip Avrupa vizesi alan Nice'in sadece 1 puan gerisindeydi. Yarım kalan bu hikayede günah keçisi de Robert Moreno oldu ve İspanyol teknik adam ile yollar ayrıldı. Yeni sezona Niko Kovac ile girecek olan Monaco, oynadığı 4 hazırlık maçının tamamında gol atmayı başarırken 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Reims'dan stopere takviye olarak alınan Axel Disasi, ilk resmi maçını da eski takımına karşı ilk 11'de olacak. Galatasaray'daki kirasından geri dönen Henry Onyekuru'nun sol açıktaki yerini alması, Islam Slimani'nin Leicester'a geri dönüşü sonrası ise hücumun en ilerisinde Wissam Ben Yedder'in oynaması bekleniyor.

Geçen sezonun erken kesilmesi Reims'ı Avrupa potasında tutmuştu ve kadroya iki önemli takviye yapıldı. İsveç doğumlu, Norveç milli takımında da oynamış Kosovalı Valon Berisha ile İngiltere doğumlu ancak genç takımlarda İskoçya'da boy gösteren geleceği parlak Fraser Hornby kadroya eklendi. 98 doğumlu, Disasi'nin Monaco'ya gidişi sonrası hazırlık maçlarında savunma liderliğiyle dikkat çeken Wout Faes de, Belçika'da kiralık sürecini noktalayıp takımın bir parçası olarak yeni sezona hazır bir şekilde girme gayretinde...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 4 maçın 3'ü "berabere" bitti. (1 Monaco galibiyeti)

- İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Monaco Kazanır" oldu! %55'lik kesim Niko Kovac'ın yeni serüvenine galibiyetle başlayacağını düşünüyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve finalde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

BURAK SARIASLAN NE DİYOR?

Geçtiğimiz sezonu da kabus gibi geçiren Monaco son haftalarda toparladı ve küme düşme riskini zor da olsa atlattı. Bu sezon da benzer bir sıkıntı yaşamak istemiyorlar. Ev sahibi takımda yakından tanıdığımız bir isim var ve takımın en önemli kozlarından birisi olacaktır. Onyekuru. Ben Yedder de tabii ki de en önemli gol ayağı olarak sahadaki yerini alacaktır. Reims geçen sezonun dişli takımlarından bir tanesi. Kolay lokma olmadıklarını her maçta göstermeye çalıştılar. Bu sezon benzer bir performans beklemiyorum. Monaco açılışı 3 puanla yapar.