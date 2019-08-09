Monaco - Lyon maç sonucu: 0-3

Radamel Falcao'suz Monaco kendi sahasında şampiyonluk adaylarından lyon'a 3-0 mağlup oldu.

Lyon henüz 5. dakikada Moussa Dembele'nin kornerden gelen topa vurduğu kafayla 1-0 öne geçti. 36'da Memphis Depay Lyon adına skoru 2-0'a taşıdı ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

30'da ise Monaco'nun İspanyol yıldızı Fabregas direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İkinci yarıda daha rahat bir oyun sergileyen Lyon, 22'lik orta saha Lucas Tousart'ın golüyle skoru 3-0 yaptı ve maç bu sonuçla sona erdi.

Monaco'da Radamel Falcao, kart cezasından ötürü kadroda yer almıyordu.



