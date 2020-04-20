Monaco - Galatasaray maçı yeniden yayınlanacak!

Koronavirüs nedeniyle evde kalan izleyenlerini unutmayan TRT Spor, unutulmaz karşılaşmalar, nostaljik maçlar ve spor belgeselleri kuşağıyla sporseverleri geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Bu hafta TRT Spor ekranına gelecek özel içerikli yayınlar izleyenlerin beğenisine sunulacak.

Unutulmaz maçların heyecanı tekrar yaşatılacak

TRT Spor bu hafta da (20-26 Nisan) sporseverleri geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Unutulmaz ve nostaljik maçlar her gün saat 19.00’da TRT Spor ekranında yayınlanarak futbol tutkunlarına özel anlar yaşatılacak. Bu hafta ekrana gelecek maçlar şu şekilde,

• Pazartesi (bugün) Nostaljik Maçlar 1988 Türkiye - Yunanistan

• Salı günü Unutulmaz Maçlar 1989 Monaco - Galatasaray

• Çarşamba günü Unutulmaz Maçlar 1990 Vitoria Guimares - Fenerbahçe

• Perşembe günü Unutulmaz Maçlar 2003 Beşiktaş - Dinamo Zagreb

• Cuma günü Unutulmaz Maçlar 2014 Olimpiyat Finali Nijerya - Arjantin

Dünya Kupası ile Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı geri geliyor

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları hafta içi 12.15, 16.00, 23.00 saatlerinde, hafta sonu ise 16.00 ve 21.00 saatlerinde 26 Nisan Pazar gününe kadar TRT Spor ekranında olacak.

Hafta sonu yayınlanacak Unutulmaz Maçlar kuşağında 1998 Dünya Kupası Finali Fransa - Brezilya karşılaşması Cumartesi saat 10.00 ila 23.30’da, Pazar günü ise 2002 Dünya Kupası Finali Brezilya - Almanya karşılaşması saat 10.00 ila 23.00’te, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Finali İspanya - İtalya maçı saat 21.00’de TRT Spor’da sporseverlerin beğenisine sunulacak.

Spor belgeselleri kuşağından bu hafta sonu da iki önemli belgesel

Her hafta sonu spor belgeselleri kuşağıyla sporseverleri ekrana toplayan TRT Spor, bu hafta sonu da iki önemli belgeseli ekrana getiriyor. Futbol dünyasını değiştiren efsane isim Johan Cruyff ile futbol tarihinin unutulmaz yöneticisi Jules Rimet’in belgeselleri izleyenleri gizemli yolculuğa çıkaracak.

Johan Cruyff belgeselinde, 1974 Dünya Kupası’nda Hollanda milli takımı ve turnuva boyunca yaşadıkları perde arkadaşı görüntülerle ekrana gelecek. 1989 yılı yapımı belgesel 25 Nisan Cumartesi saat 12.00’de TRT Spor’da.

FIFA’nın unutulmaz ismi Jules Rimet’den alan 1930-1970 yılları arasında düzenlenen dokuz dünya kupasının etrafında yaşanan gizemli olaylar Jules Rimet Kupasının Gizemi belgeselinde ekrana geliyor. 2014 yılı yapımı belgeselde ortadan kaybolan, daha sonra çöplükte bulunan ve ikinci dünya savaşında kaçırılan bu tarihi kupanın başına gelenler anlatılıyor. Jules Rimet Kupasının Gizemi belgeseli 26 Nisan Pazar saat 12.00’de TRT Sporda.



