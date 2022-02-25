Monaco - Fenerbahçe Beko maçı (CANLI)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında Monaco'ya konuk oluyor. İki takım bugüne dek EuroLeague’de bir kez karşılaştı. 2021-22 sezonu ilk yarısında 2 Aralık Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 96-86 kazandı. Sarı Lacivertli ekipte Jan Vesely 20 sayı ve 10 ribaund istatistikleri üretirken, Monaco cephesinde ise Mike James 31 sayı buldu. EuroLeague'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kanarya, Fransa'da kazanıp 6'da 6 yapmak istiyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 12 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Fenerbahçe, haftaya 9. sırada girdi. 13'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Monaco ise 8. sırada yer alıyor.

İLK ÇEYREK SONUCU | Monaco 19-20 Fenerbahçe Beko

Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam TSİ 22.00'de başlayan ve Salle Gaston Medecin'da oynanan Monaco - Fenerbahçe Beko beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanıyor. Müsabakayı Luigi Lamonica (İtalya), Benjamin Jimenez (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya) hakem üçlüsü yönetiyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Takım istatistikleri – hücum (AS Monaco - Fenerbahçe Beko):

Atılan sayı: 83.1 – 76.4

2 sayı: %52.9 - %58.3

3 sayı: %37.2 - %33.1

Serbest atış: %71.8 - %74.4

Ribaund: 33.8 – 32.9

Asist: 15.7 – 18.6

Top çalma: 7.3 – 8.6

Blok: 2.3 – 2.2

Takım istatistikleri – savunma (AS Monaco - Fenerbahçe Beko):

Yenilen sayı: 82.2 – 72.6

2 sayı: %54.5 - %53.0

3 sayı: %37.1 - %32.7

Serbest atış: %78.2 – 82.1

Ribaund: 35.3 – 32.0

Asist: 18.0 – 15.8

Top çalma: 6.3 – 7.9

Blok: 1.9 – 2.1

İstatistik liderleri (AS Monaco - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Mike James 16.1 / Jan Vesely 13.4

Ribaund: Donta Hall 5.3 / Jan Vesely 5.9

Asist: Mike James 5.9 / Nando De Colo 4.0

Top çalma: Mike James 1.4 / Pierria Henry 1.8

Verimlilik: Mike James 17.0 / Jan Vesely 17.6