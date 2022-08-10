Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Chelsea'den Malang Sarr'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruya göre 23 yaşındaki stoperin, satın alma opsiyonlu ile bir sezon için kiralandığı belirtildi.

Böylelikle Sarr, Takumi Minamino, Breel Embolo ve Thomas Didillon'dan sonra Monaco'nun 4. transferi oldu.

"Ligue 1'e geri döndüğüm için çok mutluyum"

Transferin açıklanmasının ardından Sarr şu sözleri dile getirdi: "Monaco'ya katıldığım ve iyi bildiğim bir lig olan Ligue 1'e geri döndüğüm için çok mutluyum. Kulübümüze güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi birlikte birçok şeyi başarma arzusuyla yeni ortamıma uyum sağlamayı ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı dört gözle bekliyorum."



