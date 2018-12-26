Monaco Belhanda'nın peşinde

Fransa’da zor günler geçiren ve kurtuluş için 10 numara arayan Monaco, rotayı Belhanda’ya çevirdi. Fransız kulübü, yıldız futbolcuyu bonservisiyle almak için Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

26 Aralık 2018, Çarşamba 07:19 Son Güncelleme:
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Monaco Belhanda'nın peşinde

Fransa Ligi'nde zor günler geçiren ve sezonun ilk yarısını 19. sırada tamamlayan Monaco, kurtuluşu transferde arıyor. Daha birkaç sezon önce Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynayan ve başta Mbappe olmak üzere birçok yıldızını satınca düşüşe geçen Monaco, özellikle 10 numaraya bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda belirlenen listede, Belhanda’nın isminin de olduğu öğrenildi.

Galatasaray’a gelmeden önce Fransa’da Nice formasıyla çok iyi bir sezon geçiren ve takımını üst sıralara taşıyan Faslı futbolcu için, Sarı-Kırmızılı kulübe resmi teklif yapılacağı iddia ediliyor.

Belhanda’nın adı, geçtiğimiz haftalarda da Monaco ile anılıyordu. Ayrıca Dortmund’u çalıştıran eski hocası Favre’nin de Belhanda ile ilgilendiği öne sürülmüştü.

Haberin fotoğrafları için tıklayınGalatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda için yeni Nice iddiası


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