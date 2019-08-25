Turkish Airlines EuroLeague'de geçtiğimiz yıl final oynayarak büyük başarıya imza atan temsilcimiz Anadolu Efes, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Fransız ekibi Monaco'ya karşı oynadı.

Bormio kampının üçüncü gününde ilk hazırlık maçına çıkan Efes'in maç kadrosunda milli takımlarda bulunan Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Sertaç Şanlı ve Vasilije Micic ile, sakatlığı devam eden Tolga Geçim ve Adrien Moerman yer almadı. James Anderson, Rodrigue Beaubois ve Shane Larkin ise maçta süre almadı.

Bormio'da daha önce bir diğer temsilcimiz Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-58 yenen Monaco, Anadolu Efes'i de 77-68'lik skorla mağlup etti.

Anadolu Efes'te Tibor Pleiss 14 sayıyla takımın en skorer ismi olurken yeni transfer Alec Peters 13, Ömercan İlyasoğlu 10 sayı üretti.