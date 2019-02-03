Monaco 6 hafta aradan sonra galip

Fransa Ligue 1'de Monaco, 6 haftalık galibiyet hasretine yeni transferi Cesc Fabregas'la son verdi.

03 Şubat 2019, Pazar 00:02 Son Güncelleme:
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Monaco 6 hafta aradan sonra galip

Fransa liginde 6 haftadır galibiyet yüzü göremeyen AS Monaco, Toulouse karşısında 2-1 galip gelerek hasrete son verdi. Monaco, Aleksandr Golovin'le 15.dakikada öne geçerken konuk ekibin cevabı gecikmedi. Christopher Jullien ile 20.dakikada golü bulan Toulouse skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın 62.dakikasında yeni transfer Cesc Fabregas ile öne geçen Monaco, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Evindeki ilk galibiyeti

Monaco, bu sezon Stade Louis II'de ilk gez galibiyet alırken, bundan önce evinde oynadığı 11 karşılaşmada 6 mağlubiyet 5 beraberlik almıştı. Güney Fransa ekibi oldukça kötü bir sezon geçiriyor. Geçtiğimiz hafta teknik direktör Thiery Henry ile yolları ayırıp takımın başına eski teknik direktörleri Leonardo Jardim'i getirmişlerdi.

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