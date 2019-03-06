Momo oyunu nedir? Momo kimdir? WhatsApp hesabı var mı?

Momo oyunu ailelerin kabusu oldu. Çocukların izlediği bazı videolarda Momo oyununun içeriği yer alıyor. Peki Momo oyunu nedir? Momo oyunu nasıl izleniyor? Detaylar haberimizde. Momo oyunu ölümlerle sonuçlanacak kadar çok tehlikeli. Öyle ki çocukları intihara teşvik ediyor. Videoda çocukların kesici aletlerle bileklerini kesmesini teşvik eden görsel anlatımlar var. Okul yöneticileri sırf bu nedenden ailelere uyarı mesajları atmaya başladı.

İntihar oyunu Mavi Balina'ya benzer şiddet oyunu 'Momo'nun simgesi heykelin yaratıcısı, eserini yok ettiğini açıkladı. Ancak tüyler ürperten bu animasyon çocukların en çok izlediği videolara da sıçradı. Sevilen çizgi film ve oyun videolarında, bunun yanı sıra farklı şiddet öğelerinin de bulunduğu çok sayıda içerik çocukları tehdit ediyor.

Google'dan Momo oyunu açıklaması

Durum o kadar ciddi ki google da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Google'dan yapılan açıklamada, “Medyada yer alan haberlerin aksine, yakın zamanda YouTube’da Momo’ya ya da Momo'yu özendiren içeriğe yer veren videolara ilişkin hiçbir bulgu ulaşmamıştır. Bu tür içerikler kurallarımıza aykırıdır ve hemen kaldırılır" denildi.

Momo oyununun tehlikesi ne?

Dünyada ve ülkemizde yüzlerce çocuğun ölümüne neden ‘Mavi balina’ isimli ölüm oyununa çok benzeyen ‘Momo’ adlı animasyon karakterle hızla yayılıyor. Üstelik ne yazık ki tek tehlike bu da değil…

Whatsapp üzerinden yayılan bu yüzü giderek daha fazla kişi tanımaya başladı. Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyunla olan benzerliği ise endişeye neden oluyor.

Momo’yu görmek isteyenler verilen cep telefonu numaralarını ekliyor ve onunla konuşmaya başlıyordu. Momo ise konuştuğu kişiden bazı görevleri yerine getirmesini istiyordu.

Oyunun yayılmasının ardından Kolombiya, Arjantin ve Hindistan gibi ülkelerde artan intihar vakaları görüldü. Oyun zamanla ABD ve Avrupa’ya da yayıldı.

Momo kimdir? WhatsApp hesabı var mı?

İnternet, Momo ile ilgili içeriklerle dolu. Sosyal haber sitesi Reddit’te en çok okunanlar arasında Mok” başlığı bulunuyor. Nasıl ortaya çıktığı ve kim olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte bu soruların en popüler cevabı ise şu şekilde: “İspanyolca konuşulan ülkelerden birinden bir kişi, Instagram’dan bir fotoğraf keserek bununla bir WhatsApp kullanıcısı yarattı. Bu numara yayıldı ve temasa geçenlere rahatsız edici fotoğraflar gelmeye başladı. Bazıları Momo’nun kişisel bilgilerine ulaştığını da söylüyor.”



