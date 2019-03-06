Momo oyunu ailelerin kabusu oldu. Çocukların izlediği youtube videoları bittikten sonra oynamaya başlayan videolarda Momo oyununun içeriği yer alıyor. Peki Momo oyunu nedir? Momo oyunu nasıl izlenir? Detaylar haberimizde. Momo oyunu ölümlerle sonuçlanacak kadar çok tehlikeli. Öyle ki çocukları intihara teşvik ediyor. Videoda çocukların kesici aletlerle bileklerini kesmesini teşvik eden görsel anlatımlar var. Okul yöneticileri sırf bu nedenden ailelere uyarı mesajları atmaya başladı.

İntihar oyunu Mavi Balina'ya benzer şiddet oyunu 'Momo'nun simgesi heykelin yaratıcısı, eserini yok ettiğini açıkladı. Ancak tüyler ürperten bu animasyon çocukların en çok izlediği Youtube videolarına da sıçradı. Sevilen çizgi film ve oyun videolarında, bunun yanı sıra farklı şiddet öğelerinin de bulunduğu çok sayıda içerik çocukları tehdit ediyor.

Momo oyununun tehlikesi ne?

Dünyada ve ülkemizde yüzlerce çocuğun ölümüne neden ‘Mavi balina’ isimli ölüm oyununa çok benzeyen ‘Momo’ adlı animasyon karakterle hızla yayılıyor. Üstelik ne yazık ki tek tehlike bu da değil…

Videoların arasına gizlice yerleştirildiği için ebeveynler tarafından tespit edilmesi zor olan şiddet oyunu Momo, şimdilik genellikle video portallarında yurt dışı kullanıcılar tarafından paylaşılıyor. Tabi ki bu içerikler dünya geneline açık paylaşıldığı için Türkiye’den de izlenebiliyor. Videoya denk gelip izlemeye başlayan küçük yaştaki çocuklar, dilini anlamasalar da animasyonlarda kullanılan görsellerden ne istediğini kolayca anlayabiliyorlar.

Whatsapp üzerinden yayılan bu yüzü giderek daha fazla kişi tanımaya başladı. Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyunla olan benzerliği ise endişeye neden oluyor.

Momo’yu görmek isteyenler verilen cep telefonu numaralarını ekliyor ve onunla konuşmaya başlıyordu. Momo ise konuştuğu kişiden bazı görevleri yerine getirmesini istiyordu.

Oyunun yayılmasının ardından Kolombiya, Arjantin ve Hindistan gibi ülkelerde artan intihar vakaları görüldü. Oyun zamanla ABD ve Avrupa’ya da yayıldı.