Moldova - Fransa maç sonucu: 1-4

EURO 2020 Elemeleri'nde Milli Takımımızla aynı grupta yer alan Moldova ve Fransa karşı karşıya geldi.

Son dünya şampiyonu ve grubun favorisi olarak gösterilen Fransa, rakibini 24. dakikada Griezmann, 27'de Raphael Varane, 36'da Olivier Giroud ve 87. dakikada Kylian Mbappe'nın golleriyle 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmada Moldova'nın tek golünü 89. dakikada Vladimir Ambros kaydetti.

Grubun diğer müsabakalarında Türkiye deplasmanda Arnavutluk'u 2-0, İzlanda da Andorra'yı deplasmanda 2-0 yendi ve favoriler ilk haftaları galibiyetle tamamladı.