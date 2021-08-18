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Moldova ekibi Sheriff'ten büyük sürpriz! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 3 maçla start aldı. Dinamo Zagreb'i evinde 3-0 mağlup ederek grup aşamasının kapısını aralayan Moldova ekibi Sheriff, gecenin sürprizine imza attı. Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çaldı.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 00:04 Son Güncelleme:
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Moldova ekibi Sheriff'ten büyük sürpriz! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı. Dinamo Zagreb'i evinde 3-0 mağlup ederek grup aşamasının kapısını aralayan Moldova ekibi Sheriff, gecenin sürprizine imza attı. Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çaldı.

İşte gecenin sonuçları;

Monaco (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-1

Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-0

Salzburg (Avusturya) - Brondby (Danimarka): 2-1

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