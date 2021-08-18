Moldova ekibi Sheriff'ten büyük sürpriz! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 3 maçla start aldı. Dinamo Zagreb'i evinde 3-0 mağlup ederek grup aşamasının kapısını aralayan Moldova ekibi Sheriff, gecenin sürprizine imza attı. Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı. Dinamo Zagreb'i evinde 3-0 mağlup ederek grup aşamasının kapısını aralayan Moldova ekibi Sheriff, gecenin sürprizine imza attı. Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çaldı.
İşte gecenin sonuçları;
Monaco (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-1
Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-0
Salzburg (Avusturya) - Brondby (Danimarka): 2-1