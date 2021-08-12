Molde- Trabzonspor CANLI

Trabzonspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Molde ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-3 tamamlayan Trabzonspor, Norveç'te işi bitirmek ve evine tur biletiyle dönmeyi amaçlıyor. Bordo-Mavililer’de sakatlıkları süren Koita, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan, Norveç’e giden kafilede yer almadı.

Maçtan dakikalar:

Molde-Trabzonspor mücadelesi başladı.

10.dakikada temsilcimiz gole çok yaklaştı. Gelişen Trabzonspor atağında Hamsik'in şutu direkten oyun alanına geri döndü.

17.dakikada ev sahibi Molde çok tehlikeli bir atak geliştirdi. Ceza sahasına giren Hestad'ın şutu direğin hemen yanından auta çıktı.

25.dakikada Molde Hestad ile yine gole yaklaştı. Uğurcan Çakır Hastad'ın şutunda başarılı bir kurtarış yaptı.

32.dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu auta gitti.

İlk 45 dakika 0-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Edgar Ie açılışı yaptı!

58.dakikada kullanılan köşe vuruşunda Edgar Ie'nin şutş çizgiyi geçti ve Trabzonspor deplasmanda 1-0 öne geçti.

Molde-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aker Stadyumu'nda oynanacak Molde-Trabzonspor maçını Portekiz Futbol Federasyonundan Fabio Verissimo yönetecek. TSİ 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşma ile ilgili detaylar haberimizde olacak.

Molde-Trabzonspor 11'ler:

Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Peres, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.

'Geçen maçın analizlerini yaptık'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi. İddialı açıklamalarda bulunan tecrübeli hoca, "Avrupa kupaları, bu sezon önemli hedeflerimizden biri. Hem geçen maçın analizlerini yaptık hem de pratiklerini yaptık. Maça hazırız. Burada tur atlayacak sonucu elde edip, yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.





'Molde'yi iyi tanıyorum'

Avcı'yla beraber basın toplantısına çıkan Norveçli oyuncu Anders Trondsen de şu ifadeleri kullandı: "Molde'yi iyi tanıyorum. 5-6 tane iyi arkadaşım var. Ellerinde çok iyi oyuncular var ve kolay maç olmayacak. Sahanın zemini farklı. Umarım istediğimiz sonucu alırız."

Başkan Ahmet Ağaoğlu: Molde’den iyiyiz

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Norveç yolculuğu öncesi Trabzon Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu. Trabzonspor’un patronu, “Pandemiden sonra ilk uzun seyehatimiz. Bu tecrübeyi unutmuştuk. İnşallah turu atlayarak memlekete döneriz. Takım hemen hemen hazır. Onların artısı ise şu ana kadar 19 maç yapmış olmaları. Bizim ikinci resmi maçımız. Fakat her alanda onlardan daha güçlüyüz ve iyiyiz. İnşallah aksilik olmaz ve turu atlarız” dedi. İlk maçtaki 3-3’lük skoru yorumlayan Başkan, “Oldukça iyiydik. Oynanan futbolu beğendim. Sadece defans zaafiyeti oluştu. Abdullah hocanın en çok önem verdiği şey; savunma güvenliği. Şampiyonluk mücadelesi verecek kadroyu neredeyse tamamladık. Bundan sonra hakemin başlama düdüğünü bekleyeceğiz” diye konuştu.