Moise Kean’e parti cezası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’un 20 yaşındaki forveti Moise Kean, skandal bir hareketin altına imza attı. İtalyan futbolcunun, önceki gün koronavirüs tedbirlerine rağmen tüm kuralları ihlal ederek bir parti verdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine oyuncunun kulübü, Kean’e 100 bin Pound ceza verdi. Buradan gelecek olan paranın da ihtiyaç sahiplerine verileceği bilgisine ulaşıldı.