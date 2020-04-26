Moise Kean ev partisinde görüldü! 'Dehşete düştük'

Corona virüs sebebiyle sokağa çıkma yasağının olduğu İngiltere'de futbol maçları da, hayatın her bölümü gibi durmuş durumda...

Everton'ın genç forveti Moise Kean ise yaşananlara hiç aldırış etmiyor gibi... 20'lik forvet son olarak sosyal medya hesaplarından, katıldığı kalabalık bir ev partisindeki görüntülerini paylaştı. Özel bir gruptan atılan fotoğraflar ortaya çıkmasa da haber hemen İngiltere'nin gündemine oturdu.

Kalabalık bir grubun içinde ve bir ev partisinde yer alan İtalyan forvet büyük tepki çekti.

Everton Kulübü de yaptıoğı açıklamayla genç oyuncuya tepki gösterdi ve "Yaşananlardan dolayı dehşete düştük" açıklaması yaptı.

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