Beşiktaş , Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi sonrası sol bek takviyesi adına çalışmalarını hızlandırmış durumda. Siyah-Beyazlılar, sürpriz bir isim olarak Hammarby'den Mohanad Jeahze'yi kadrosuna katmak sitiyor. Jeahze için kulübü Hammarby ile görüşmelerin başladığı belirtiliyor. Transfer gelişmelerini heyecanla takip eden Beşiktaşlı taraftarlar, bu son dakika gelişmesi sonrası sürpriz sol bekin kariyerini araştırmaya başladı.

Mohanad Jeahze kimdir, kaç yaşında? Mohanad Jeahze nereli, hangi takımlarda oynadı?

Irak kökenli Mohanad Abdulkadhim Qasim Al Jebur Jeahze, 10 Nisan 1997'de İsveç'in Linköping şehrinde doğdu.

Linköping'de büyüyen Jeahze, kendisi gibi İsveç futbolunda yer edinecek Simon Olsson ile birlikte kariyerine küçük yaşta Karle IF'de başladı. Sonrasında AFK Linköping'e geçiş imkanı sağlayacak şekilde IK Östria Lambohov'da forma giydi. Devamında da kendini AFK Linköping'de gösterme şansını elde etti.

Mohanad Jeahze'nin altyapı kariyeri IFK Norrköping ile devam etti. 20 Haziran 2016'da ise Norrköping'in A takımı ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2017'ye kadar kiralık olarak IF Sylvia, Degerfors IF ve Syrianska kadrolarında yer aldı. Degerfors'ta 11 maçta forma giydikten sonra kiralandığı Syrianska'daki ilk maçında sakatlandı ve sezonun kalan bölümünde oynayamadı.

19 Aralık 2017'de Allsvenskan'a yükselen IF Brommapojkarna'ya transfer oldu. 4 yıllık sözleşme imzalasa da ligi 14. sırada bitiren ve Play-Off etabında AFC Eskilstuna'ya elenerek küme düşen takımında toplam 10 maçta forma giyerek sezon sonu itibariyle yollarını ayırdı.

Karşılıklı anlaşma ile Brommapojkarna'dan ayrılan sol bek, 9 Ocak 2019'da Superettan ekibi Mjallby ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. 27 maça çıkıp 3 gol attığı sezonda Mjallby'nin ikinci ligde şampiyonluğa ulaşmasına büyük katkı sağladı.

2020'de sakatlığı nedeniyle sezon başını kaçırırken sadece 12 maçta oynayabildi.

25 Ağustos 2020'de bu kez Hammarby IF'e transfer oldu. Yeni kulübüyle 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

30 Mayıs 2021'de takımıyla Svenska Cupen'i kazandı. 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off etabına kadar ulaşan takımının altı maçında da forma giydi. Burada Hammarby, penaltı atışları sonucunda Basel'e elendi.

2021-22 Svenska Cupen finalinde ise bu kez Malmö'ye kaybederlerken yine takımının önemli isimlerinden biri olarak görev aldı.

Yeni sezona son derece iyi bir giriş yapan Jeahze; Celtic, Troyes ve CSKA Sofia gibi takımların dikkatini çekti.

Millî takım kariyeri

İsveç doğumlu sol bek, alt yaş gruplarında İsveç'in formasını giymişti. 2020'de ise ailesinin göç ettiği Irak'ın formasını giymeyi seçti. Fakat 1 yıl sonra Jeahze, çağrılması durumunda hangi ülkeyi temsil edeceği konusunda hâlâ kararsızlık yaşadığını açıkladı.

11 Kasım 2021'de ise artık 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Irak forması ile ilk maçına çıktı. Suriye ile oynadıkları mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona erdi. Jeahze, toplamda 4 kez Irak Millî Takımı forması giydi.



