Mohammed Salah: Dabbur gelirse ben giderim!

Son dönemdeki çıkışını sürdürmek adına transfer çalışmalarına şimdiden başlayan İngiliz devi Liverpool, Salzburg formasıyla bu sezon 20 gol atan İsrailli Munas Dabbur ile ilgileniyor.

Ancak bu transferin önünde ciddi bir engel var... O da takımın Mısırlı yıldızı Mohammed Salah.

Başarılı oyuncunun, İsrail’in Filistin’e uyguladığı zulüm nedeniyle Dabbur ile aynı takımda olmak istemediği öne sürüldü.

Ada basınında çıkan habere göre; Salah’ı riske etmeyi düşünmeyen Liverpool yönetiminin, bu transferden vazgeçeceği de gelen haberler arasında.