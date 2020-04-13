Mohammed Kudus ve Osman Bukari Galatasaray'a doğru!

Gana'da yayın yapan bir internet sitesi, Galatasaray'ın, Mohammed Kudus ve Osman Bukari'yi takip ettiğini öne sürdü.

13 Nisan 2020, Pazartesi 09:02 Son Güncelleme:
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Mohammed Kudus ve Osman Bukari Galatasaray'a doğru!

Gana basınından, Cim Bom için iki iddia... Gana'da yayın yapan bir internet sitesi, Sarı-Kırmızılılar'ın, Mohammed Kudus ve Osman Bukari'yi takip ettiğini öne sürdü.

Danimarka'da Nordsjaelland'da oynayan Kudus, hem 10 numara hem de forvet bölgelerinde görev yapabiliyor.

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19 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 maçta 10 gol, 1 asistle ön plana çıktı. Slovakya'nın Trencin takımında görev yapan kanat oyuncusu Bukari ise 8 gol, 12 asistle yıldızlaştı. Haberde iki oyuncunun da maliyetinin düşük olduğu belirtildi.

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