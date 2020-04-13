Gana basınından, Cim Bom için iki iddia... Gana'da yayın yapan bir internet sitesi, Sarı-Kırmızılılar'ın, Mohammed Kudus ve Osman Bukari'yi takip ettiğini öne sürdü.

Danimarka'da Nordsjaelland'da oynayan Kudus, hem 10 numara hem de forvet bölgelerinde görev yapabiliyor.

19 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 maçta 10 gol, 1 asistle ön plana çıktı. Slovakya'nın Trencin takımında görev yapan kanat oyuncusu Bukari ise 8 gol, 12 asistle yıldızlaştı. Haberde iki oyuncunun da maliyetinin düşük olduğu belirtildi.



