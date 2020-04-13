Gana basınından, Cim Bom için iki iddia... Gana'da yayın yapan bir internet sitesi, Sarı-Kırmızılılar'ın, Mohammed Kudus ve Osman Bukari'yi takip ettiğini öne sürdü. Danimarka'da Nordsjaelland'da oynayan Kudus, hem 10 numara hem de forvet bölgelerinde görev yapabiliyor. 19 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 maçta 10 gol, 1 asistle ön plana çıktı.

Bu haberin ortaya çıkmasından sonra Galatasaray taraftarları Mohammed Kudus kimdir ve kariyerini bir hayli merak etmeye başladı. Bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Mohammed Kudus kimdir?

2 Ağustos 2000 yılnda Gana'nın Accra şehrinde dünyaya geldi. 19 yaşındaki genç futbolcu merkez orta sahada görev yapıyor. Bir orta saha olmasına rağmen gol yollarında etkili olan genç oyuncu, bu sezon 22 maçta 10 gol, 1 asistle ön plana çıktı.

İlk olarak kariyerine Right to Dream takımı ile başlayan genç futbolcu 2018'de Danimarka'nın yolunu tutuyor. İlk olarak Nordsjaelland'ın altyapı takımında forma giymeye başlıyor. Sonrasında hocaları tarafından fark edilen genç Ganalı 2 sezondur A takımın en önemli parçalarından biri haline geliyor.