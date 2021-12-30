Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş 'a 1-0 mağlup olan Altay'da Mohammad Naderi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ı tebrik eden Naderi, karşılaşmada penaltı beklediği pozisyonda hakemin verdiği kararı eleştirdi.

Mohammad Naderi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş’ı tebrik ediyoruz ama bir parantez açmak istiyorum. Penaltı pozisyonunda hakem bana sarı kart gösterdi ama %100 penaltıydı. Nasıl verilmediğini anlamış değilim. Maçtan sonra direkt olarak soyunma odasında tekrarına baktım. Net penaltıydı."



