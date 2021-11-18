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Mohamed Salah, tarihi maçtaki formasını açık artırmaya çıkardı

Liverpool'un Mısırlı Yıldızı Mohamed Salah, Manchester United'ı 5-0 mağlup ettikleri tarihi maçta giydiği formayı açık artırmaya çıkaracağını açıkladı. Formanın satışından elde edilecek tüm gelir ise Mısır'daki bir hayvan koruma kuruluşuna bağışlanacak.

18 Kasım 2021, Perşembe 23:59 Son Güncelleme:
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Mohamed Salah, tarihi maçtaki formasını açık artırmaya çıkardı

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Premier Lig'de Manchester United'ı 5-0 mağlup ettikleri tarihi maçta giydiği formayı, gelirini Mısır'daki bir hayvan koruma kuruluşuna bağışlamak üzere açık artırmaya çıkaracağını açıkladı.

24 Ekim tarihinde Manchester United'ın sahası Old Trafford'da oynanan mücadelede Salah hat-trick yapma başarısı göstermişti.

Salah'ın paylaşımı şu şekilde:


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