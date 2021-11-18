Mohamed Salah, tarihi maçtaki formasını açık artırmaya çıkardı

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Premier Lig'de Manchester United'ı 5-0 mağlup ettikleri tarihi maçta giydiği formayı, gelirini Mısır'daki bir hayvan koruma kuruluşuna bağışlamak üzere açık artırmaya çıkaracağını açıkladı.

24 Ekim tarihinde Manchester United'ın sahası Old Trafford'da oynanan mücadelede Salah hat-trick yapma başarısı göstermişti.

Salah'ın paylaşımı şu şekilde:







