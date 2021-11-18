Mohamed Salah, tarihi maçtaki formasını açık artırmaya çıkardı
Liverpool'un Mısırlı Yıldızı Mohamed Salah, Manchester United'ı 5-0 mağlup ettikleri tarihi maçta giydiği formayı açık artırmaya çıkaracağını açıkladı. Formanın satışından elde edilecek tüm gelir ise Mısır'daki bir hayvan koruma kuruluşuna bağışlanacak.
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Premier Lig'de Manchester United'ı 5-0 mağlup ettikleri tarihi maçta giydiği formayı, gelirini Mısır'daki bir hayvan koruma kuruluşuna bağışlamak üzere açık artırmaya çıkaracağını açıkladı.
24 Ekim tarihinde Manchester United'ın sahası Old Trafford'da oynanan mücadelede Salah hat-trick yapma başarısı göstermişti.
Salah'ın paylaşımı şu şekilde:
https://twitter.com/MoSalah/status/1461433621609340931