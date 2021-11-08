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Mohamed Salah, Premier Lig rekorunu son anda kaçırdı

İngiltere Premier Lig'de West Ham United'a 3-2 mağlup olan Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, maçta tarihe geçme fırsatından yararlanamadı.

08 Kasım 2021, Pazartesi 01:06 Son Güncelleme:
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Mohamed Salah, Premier Lig rekorunu son anda kaçırdı

Sezona adeta fırtına gibi bir giriş yapan ve ligde 11 maçta 10 gol ve 7 asistlik performans göstermeyi başaran Mohamed Salah, takımının West Ham United'a 3-2 yenildiği karşılaşmada, Premier Lig rekorunu kırmayı başaramadı.

Mirror'da yer alan habere göre sezon başından bu yana Liverpool'un Premier Lig'de oynadığı 5 deplasman maçında da gol atma başarısı gösteren Salah, West Ham United deplasmanında fileleri havalandıramadı ve Premier Lig'de sezon başlangıcında üst üste 6 deplasman maçında gol atan ilk oyuncu olma fırsatını kaçırmış oldu.

Her ne kadar Mısırlı yıldız üst üste 5 deplasmanda gol atarak bu konuda zirvede yer alıyor olsa da bu istatistiği Thierry Henry ile paylaşıyor. Arsenal'in efsane futbolcusu 2001-02 sezonunun başlangıcında 5 deplasmanda gol atma başarısı göstermişti.

Eğer Salah, West Ham United maçında gol atma başarısı göstermiş olsaydı bunu başaran ilk oyuncu olacaktı.


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