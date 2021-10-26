Premier Lig'de son olarak ezeli rakibi Manchester United'a karşı Old Trafford'da tarih yazan Liverpool'da Mısırlı yıldız Mohamed Salah yine gündemin bir numaralı unsuru oldu.

Manchester United deplasmanında yaptığı hat-trick ve bir asistle dört gole direkt katkıda bulunan Mohamed Salah bu sezon da performansıyla büyülüyor.

Şu ana kadar Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 12 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 15 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu. Salah ligde 9 maçta 10 gol ve 5 asistle oynarken Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 5 gol kaydetti.

Son yıllarda Liverpool hücumunun vazgeçilmezi haline gelen Mohamed Salah ile ilgili son dönemdeki en önemli gündemlerden biri de yeni sözleşme konusu.

İstediği maaş dudak uçuklatıyor!

Mohamed Salah'ın Liverpool'daki sözleşmesi 2023 yazında bitiyor. Kontratının sonuna yaklaşan yıldız futbolcu için İngiliz ekibi yeni anlaşma yolları ararken Mohamed Salah'ın talebi ise dudak uçuklatıyor.

Mohamed Salah, Liverpool'dan ne istiyor?

Football Insider'da yer alan habere göre Liverpool, Real Madrid'in ilgisinden dolayı kısa süre içinde Salah ile yeni kontrat imzalama konusunda istekli. Ancak Mısırlı yıldızın bir talebi var.

İddiaya göre Mohamed Salah, Liverpool'daki yeni sözleşmesinde haftalık 500 bin sterlin kazanmak istiyor. Bu da yıllık 26 milyon sterlin'e (30 milyon euro) eşit geliyor. Eğer Liverpool bu ücreti kabul eder ve yeni sözleşme imzalanırsa Salah'ın Liverpool'daki ücreti günlük yaklaşık 71 bin sterlin (85 bin euro) olacak.

Mohamed Salah, Liverpool'dan ne kadar kazanıyor?

Mısırlı yıldız Liverpool'a 2017 yazında transfer oldu. Liverpool bu transfer için Roma'ya 42 milyon euro bonservis ödemişti.

Mohamed Salah mevcut kontratına göre Liverpool'dan yıllık 10.5 milyon sterlin kazanıyor.

Liverpool oyuncunun talebini kabul ederse Salah yeni sözleşmesiyle yıllık ücretini üçe katlamış olacak.