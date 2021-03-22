Mohamed Salah için flaş Juventus iddiası

İtalyan devi Juventus, Şampiyonlar Ligi'nden elenirken Serie A'da da şampiyonluk yarışında ağır darbe almış durumda. Hedeflerinden uzaklaşan Juventus'ta yaz transfer döneminde önemli değişimlerin yaşanması gündemdeyken flaş şekilde Mohamed Salah iddiası ortaya atıldı.

Don Balon'a göre hücum hattına bir takviye gerçekleştirmek isteyen Juventus, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın peşinde. Liverpool'daki geleceği merak edilen isimlerden Mohamed Salah için Juventus, yaz aylarında bir teklif sunmaya hazırlanıyor.





İddialara göre Juventus, Liverpool'a Paulo Dybala'nın yanı sıra 45 milyon Euro teklif etmeyi planlıyor.