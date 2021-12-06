Mohamed Salah: Bence dünyanın en iyi oyuncusuyum

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Ballon d'Or ödülünü kazanamaması hakkında görüşlerini paylaştı ve iddialı açıklamalarda bulundu.

Mısır basınına konuşan Salah, "Günün sonunda bu insanların görüşü, ama bence dünyanın en iyi oyuncusuyum, kendime bunu söylüyorum. Ballon d'Or'u veya FIFA'nın En İyi Futbolcu ödülünü kazanmak istemediğimi söyleyemem, elbette ikisini de kazanmak istiyorum. Ama ikisini de kazanamazsam sorun yok. İstediğim her şeyi genellikle alıyorum. İkisinden birini daha sonra kazanacağımı biliyorum, endişelenmiyorum." sözlerini sarf etti.

29 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Liverpool forması ile 20 maçta 19 gol 9 asistlik performans göstermiş durumda.





İlgili Haberler Kylian Mbappe'den flaş ayrılık itirafı







