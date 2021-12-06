Mohamed Salah: Bence dünyanın en iyi oyuncusuyum
Ballon d'Or oylamasında 7. sırada yer alan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, iddialı açıklamalarda bulundu. Ballon d'Or'u kazanamadığı için üzülmediğini belirten Salah, dünyanın en iyi futbolcusunun kendisi olduğunu dile getirdi.
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Ballon d'Or ödülünü kazanamaması hakkında görüşlerini paylaştı ve iddialı açıklamalarda bulundu.
Mısır basınına konuşan Salah, "Günün sonunda bu insanların görüşü, ama bence dünyanın en iyi oyuncusuyum, kendime bunu söylüyorum. Ballon d'Or'u veya FIFA'nın En İyi Futbolcu ödülünü kazanmak istemediğimi söyleyemem, elbette ikisini de kazanmak istiyorum. Ama ikisini de kazanamazsam sorun yok. İstediğim her şeyi genellikle alıyorum. İkisinden birini daha sonra kazanacağımı biliyorum, endişelenmiyorum." sözlerini sarf etti.
29 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Liverpool forması ile 20 maçta 19 gol 9 asistlik performans göstermiş durumda.