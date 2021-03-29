Mohamed Salah şov yaptı, Mısır lider olarak finallere kaldı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde G Grubu’nda oynanan karşılaşmada, Mısır, Uluslararası Kahire Stadı’nda Komorlar’ı ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Mısır, ilk 25 dakikada bulduğu gollerle rakibini farklı yendi.

15. dakikada Mohamed Elneny, 17. dakikada Muhammed Şerif, 21. ve 25. dakikalarda Mohamed Salah’ın golleriyle Mısır, Komorlar’ı 4-0’lık skorla geçti.

Bu sonuçla grubu 12 puanla tamamlayan Mısır lider, 9 puanlı Komorlar ise ikinci olarak finallere kaldı. (AA)

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