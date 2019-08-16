Mohamed Elyounoussi için 14 milyon euro!

Yeni sezon öncesi kadrosuna bir sol kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın Premier Lig ekiplerinden Southampton'da forma giyen Mohamed Elyounoussi'yi transfer etmek istediği konuşuluyordu. İtalyan basını ise 25 yaşındaki Norveçli futbolcu için Siyah Beyazlılar'a Serie A'dan iki rakip çıktığını duyurdu.

Ülkede yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, Atalanta ve Genoa kulüplerinin yıldız ismin durumuyla ilgili Southampton'dan bilgi aldığını yazarken İngiliz ekibinin de oyuncunun bonservisi için tam 14 milyon euro talep ettiğini öne sürdü. Geçtiğimiz sezon yalnızca 19 maçta forma giyebilen Elyounoussi'nin bu yaz takımdan ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler