Mohamed Elneny: Şampiyonluğu elde edeceğiz

Beşiktaş'ın Mısırlı futbolcusu Mohamed Elneny, Konyaspor'u 1-0 galip ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Elneny, böyle devam etmeleri halinde şampiyon olacaklarını ifade etti.

23 Kasım 2019, Cumartesi 22:32 Son Güncelleme:
- A +
Mohamed Elneny: Şampiyonluğu elde edeceğiz

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 21'e yükselten siyah beyazlılar, ligde oynadığı son 4 maçı da kazanarak 12 puan toplamayı başardı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kara Kartal'ın Mısırlı futbolcusu Mohamed Elneny, takım arkadaşlarımı tebrik etti ve ekledi:

Herkes çok çalıştı, çok çabaladı. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz, sürekli konuşuyoruz ve birlikte savunma yapmamız gerektiğini söylüyoruz. Böyle olunca 5 maçta 1 gol yedik. Beşiktaş forması giymek çok büyük bir onur. Böyle devam edersek hep birlikte şampiyonluğu elde edeceğiz."

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...