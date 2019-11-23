Mohamed Elneny: Şampiyonluğu elde edeceğiz

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 21'e yükselten siyah beyazlılar, ligde oynadığı son 4 maçı da kazanarak 12 puan toplamayı başardı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kara Kartal'ın Mısırlı futbolcusu Mohamed Elneny, takım arkadaşlarımı tebrik etti ve ekledi:

Herkes çok çalıştı, çok çabaladı. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz, sürekli konuşuyoruz ve birlikte savunma yapmamız gerektiğini söylüyoruz. Böyle olunca 5 maçta 1 gol yedik. Beşiktaş forması giymek çok büyük bir onur. Böyle devam edersek hep birlikte şampiyonluğu elde edeceğiz."