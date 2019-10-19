Süper Lig’in 8’inci hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü’ne konuk oldu. Karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın Mısırlı orta sahası Mohamed Elneny, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

İyi bir performans sergilediklerini ifade eden tecrübeli oyuncu, ''Bugün tüm arkadaşlarım çok iyi mücadele etti ama sadece golü bulamadık, bunun dışında bir eksiğimiz yoktu. Oyunun tamamında çok iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Kendi adıma da iyi iş çıkardığımı düşünüyorum. Hiç pozisyon vermedik, çok pozisyona girdik, çok iyi mücadele ettik, her topu ileri oynamaya çalıştım. Her maç daha iyiye gitmeye çalışacağız." dedi.

Korcan Çelikay'la yaşadığı pozisyonun ardından başarılı kaleciden özür dilediğini ifade eden Elneny, "Pozisyonda top önümdeydi, kaleciyi geçmeye çalıştım penaltı almak veya şut pozisyonu yakalamak için. Niyetim asla kaleciye zarar vermek değildi ki kendisinden de özür diledim daha sonra. Asla kötü bir hamle yapmak istemedim." diye konuştu.