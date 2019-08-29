Mohamed Elneny kimdir? Beşiktaş transferi bitiriyor...

Beşiktaş, aradığı ön liberoyu İngiltere'de buldu. Ada basını, Siyah Beyazlı kulübün bir süredir peşinden koştuğu Mısırlı defansif orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'nin transferinde mutlu sona ulaştığını iddia etti. Peki, Mohamed Elneny kimdir? İşte Mohamed Elneny hakkında bilinmeyenler ve detaylar...

Mohamed Elneny kimdir?

11 Temmuz 1992'de Mısır'ın Mahalla kentinde doğan 1,80'lik ön libero Mohamed Elneny, futbola başladığı ülkesinin El Ahly takımının U19 kategorisinden 2018 yılında Arab Contr. U19 takımına transfer oldu.

2010 yılında da bu kulübün A Takımıyla maçlara çıkan yıldız futbolcu, 2013'te Basel'de kiralık olarak top koşturdu. Daha sonra 640 bin avro bonservis bedeliyle Basel'e transfer olan Mohamed Elneny, 2016 yılında Premier Lig devi Arsenal'e 12,5 milyon avro karşılığında transfer oldu.

Geçen sezon Arsenal'le 8 maça çıkan Mohamed Elneny, toplamda 379 lig maçında forma şansı buldu. Avrupa Ligi'nde de 7 maç oynayan Mohamed Elneny, 1 golle takımına katkı sağladı.