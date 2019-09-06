Mohamed Elneny göreve hazır

Gary Medel’in gidişinin ardından yıldız bir oyuncuyu kadrosuna eklemeyi hedefleyen Beşiktaş Yönetimi, taraftarını yaz transferinin son gününde mutlu etmişti. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mohamed Elneny, 1 yıllığına kiralandı. Kara Kartal, önceki gün de çalışmalara başladı, hazırlıklarda Mısırlı ön libero da yer aldı. İdmanlardan önce bir takım testlere tabi tutulduğu öğrenilen 27 yaşındaki futbolcunun, fizik ve kondisyon verilerinin oldukça iyi olduğu ortaya çıktı.

Sahaya yansıdı

Gelen sonuçlar, sahaya da yansıdı. Ortaya koyduğu futbol ile parmak ısırtıan Elneny, şimdiye kadar tam not almayı başardı. Bu doğrultuda teknik heyetin raporu doğrultusunda tecrübeli futbolcunun formayı giymeye hazır olduğu bildirildi. Mısırlı yıldızın, milli ara dönüşünde 4. hafta karşılaşmasında Gazişehir ile oynanacak mücadele yüksek ihtimalle sahaya ilk 11’de çıkacağı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.