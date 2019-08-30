Siyah-Beyazlılar, Şilili yıldızı Gary Medel’i, İtalya Serie A ekibi Bologna’ya sattı. Şimdi ise Kara Kartal’ın gündemine sürpriz bir isim gelmiş durumda. İngilizler’in önde gelen gazetelerinden Daily Mail, Premier Lig devlerinden Arsenal’in yıldızı Mohamed Elneny’nin Beşiktaş ile anlaştığını yazdı. Ayrıca haberde Beşiktaş’ın, 27 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiraladığı da yer aldı. Bu doğrultuda Mısırlı ön libero için evrakların yetiştirilmeye çalışıldığı ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Kolaylık sağlayacaklar

Ayrıca Londra ekibinin teknik direktörü Unai Emery de geçtiğimiz günler içerisinde yaptığı açıklamada müjdeyi vermişti. Mısırlı futbolcunun daha fazla forma şansı bulması gerektiğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, “Elneny’nin daha fazla forma şansı bulması gerekiyor. Bu yüzden de takımdan ayrılması gerekiyor. Kendisine kötülük yaptığımızı düşünmüyoruz, takımdan ayrılması konusunda ona her türlü kolaylık sağlayacağız” yorumunu yapmıştı.