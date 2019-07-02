Mohamed Diame Beşiktaş yolunda

Transfer döneminin başında Fenerbahçe'yle dirsek temasında bulunan ancak daha sonra Beşiktaş'ın da devreye girmesiyle Siyah Beyazlılara yaklaşan Mohamed Diame, kulübü Newcastle United'ın teklifini reddetti. Senegalli İstanbul'a gelmeye çok yakın...

02 Temmuz 2019, Salı 18:13 Son Güncelleme:
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Mohamed Diame Beşiktaş yolunda

Beşiktaş Mohamed Diame transferinde sona yaklaştı. Siyah Beyazlılar'ın daha önce teklif yaptığı Diame, kulübü Newcastle United'ın yaptığı 2 yıllık sözleşme teklifini reddetti.

Al Jazira Dubai takımının da yakından ilgilendiği oyuncunun önümüzdeki yıl Vodafone Park çimlerine ayak basmaya çok yakın...

32 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu geçen sezon Newcastle formasıyla 29 maça çıktı.

Hakan Ateşler

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