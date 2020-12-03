Mohamed Abarhoun vefat etti

Çaykur Rizespor’a 2018-2019 sezonunun devre arasında transfer olan, Faslı savunma oyuncusu Mohamed Abarhoun, bir süredir mide kanseri teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çaykur Rizespor Kulübü, Mohamed Abarhoun’un ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, “Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun’un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” denildi. Mohamed Abarhoun, 37 maçta Yeşil-Mavililer’in formasını giymişti.

Rize yalnız bırakmadı

Hastalandığı günden bu yana Çaykur Rizespor’un yakından ilgilendiği Abarhoun, kısa bir süre önce verdiği röportajda dua beklediğini söylemişti. Rizespor’un yaklaşık 7 aydır tedavisini üstlendiği Abarhon’un naaşı bugün Fas’ta toprağa verilecek.