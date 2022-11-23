Modric tarihe geçti!

2022 Dünya Kupası F Grubu’nda Fas, Al Bayt Stadyumu’nda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Andrés Rapallini’nin düdük çaldığı karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki ekip de gruptaki ilk puanını aldı. İki ülke milli takımları daha önce 1 kez karşı karşıya geldi. 1996'da Fas'ta oynanan hazırlık maçı 2-2 sona erdi.









HIRVATLARIN RAKİBİ KANADA

F Grubu’nda Belçika ile Kanada bu akşam 22.00’de karşılaşacak. Fas ikinci maçında 27 Kasım Pazar günü Belçika ile karşılaşacak. Hırvatistan da aynı gün Kanada karşısında galibiyet arayacak.

"İKİ MAÇIMIZ DAHA VAR"

Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric ise, "Zor bir maçtı, özellikle ilk yarıda. İlk yarının son 10-15 dakikasında daha iyi oynamaya başladık. İkinci yarıda daha iyiydik ve gol atamamız kötü oldu. Daha iyi olan taraftık. Gruptan çıkmak için iki maçımız daha var" sözlerini kullandı.









TARİHE GEÇTİ!

Luka Modric, dünya futbolunda bir ilke imza attı. Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Hırvatistan ile Fas’ın karşı karşıya gelişi, Modric için ayrı bir önem taşıyordu. Hırvat kaptan, 3 farklı 10 yıllık dönemde hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu oldu.









BALLON d'Or ÖDÜLÜ ALMIŞTI

Kariyerine NK Zadar takımı ile başlayan Modric, Dinamo Zagreb, Tottenham ve Real Madrid formalarını da giydi. 155 milli maçta görev alan tecrübeli oyuncu, 23 gol ve 25 asist kaydetti.

Ülkesinde 7 kez sezonun oyuncusu seçilen Modric, 2018'de Ballon d'Or ödülünün de sahibi oldu.