Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile Kanada, Khalifa Stadı'nda karşı karşıya geldi, Uruguay Futbol Federasyonu'ndan Andres Matonte'nin yönettiği 90 dakikada gülen taraf Hırvatlar oldu. Kanada'yı henüz 2. dakikada öne geçiren Alphonso Davies, ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atarken Kuzey Amerika temsilcisi üstünlüğünü koruyamadı.

36. dakikada Andrej Kramaric ile eşitliği yakalayan Hırvatistan, 44. dakikada Marko Livaja'nın attığı golle öne geçti ve soyunma odasına 2-1 girdi. Üstün oyununu 2. yarıda da sürdüren Avrupa temsilcisinde sahneye 70. dakikada bir kez daha çıkan Andrej Kramaric, kendisinin 2., takımının 3. golünü attı, 90+4. dakikada Lovro Majer skoru belirledi.

Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Zlatko Dalic'in öğrencileri, Fas'ın favori Belçika'yı devirdiği günde istediğini aldı, 4 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Puansız son sırada kalan Kanada'nın ise Dünya Kupası'na veda etmesi kesinleşti. Kanada'da Beşiktaş 'ın dinamosu Atiba Hutchinson, ilk 11'de başladığı maçta 73. dakikada yerini Hataysporlu Sam Adekugbe'ye bıraktı.

2. maçlar sonunda 4 puanlı Fas, 2. sırada, 3 puanlı Belçika 3. basamakta. 1 Aralık'ta oynanacak Hırvatistan-Belçika ve Kanada-Fas maçları sonrası grupta 1. ve 2. sırayı alan takımlar son 16 turuna yükselecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL | 2' Khalifa Stadı'nda oynanan maç golle başladı. Kaleci Borjan'ın uzun pasında Hırvatistan yarı sahasında topu şık bir şekilde kontrol eden Larin, Buchanan'ı gördü. 23 yaşındaki oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen ve kafayı vuran Alphonso Davies, topu ağlara gönderdi. 0-1

7' Laryea'dan şık bir çalımla sıyrılan Kramaric'in ortasında top kaleye yöneldi, Borjan iki hamlede kontrolü sağladı.

22' Hırvatistan'da Kramaric'in ara pasına koşu yapan Livaja'nın ceza sahasında son anda dokunduğu top kaleci Borjan'da kaldı.

26' Hızlı gelişen Hırvatistan atağında Livaja'nın pasıyla ceza sahasına giren Kramaric, ceza sahası sağ çaprazından attığı şutla topu ağlara yolladı ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

GOL | 36' Perisic'in yerden pasına hareketlenen Kramaric, sol çaprazdan şutunu attı ve ağları sarsarak takımına eşitliği getirdi.

44' Hırvatistan, Livaja'ın attığı golle öne geçti. 2-1

GOL | 70' Sol kanatta topla buluşan Ivan Perisic, arka direğe ortasını yaptı. Düzgün kontrol ettiği topu şık bir çalımla önüne alan Kramaric, yerden uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. 3-1

GOL | 90+4' Kamal Miller'ın büyük hatasında topla buluşan ve ceza sahasına kadar giren Mislav Orsic, boş durumda olan Lovro Majer'i gördü. Yıldız oyuncu, rahat bir şekilde topu ağlara göndererk sonucu belirledi. 4-1