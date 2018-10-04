Sarı-Kırmızılı yönetimin sezon başından beri transferi için büyük çaba harcadığı Modeste, bir süre önce Çin'den ayrılmış ve Köln'de yaşamaya başlamıştı.

Henüz Quanjian kulübüyle bağlarını tam olarak koparamayan Fransız forvetin, dün itibarıyla Köln'ün U21 takımıyla idmanlara çıktığı açıklandı. Alman medyasında bu gelişme sonrası Modeste'nin devre arasında Köln'e transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray Yönetimi süreci yakından takip ediyor. Ancak Modeste'nin Çin kulübüyle yaptığı tek taraflı fesih anlaşması, FIFA nezdinde tazminat sorunu çıkarabileceği için, Sarı-Kırmızılılar bu transfer girişimine hâlâ temkinli yaklaşıyor.

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