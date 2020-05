İlke Özyüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayat da pentatlon gibi kendi içinde engellerle dolu ve engelleri aştıkça ilerlenebiliyor. Engelleri geride bırakmak başarıyı getiriyor." diye konuştu.

Dokuz yaşında dünya yıldızlar şampiyonu olan İlke, spor hayatına ailesinin yönlendirmesiyle başladığını dile getirerek, "Annem ve babam yeteneklerimi keşfedebilmem için 6 yaşında beni sporla tanıştırdı. En sevdiğim sporu bulana kadar birçok sporu denedim. Önce yüzmeyi ve sonra da en çok koşmayı sevdim. Çok iyi koştuğum fark edilince de modern pentatlonda karar kıldım." ifadelerini kullandı.

"Güçlü anneler güçlü karakterler yetiştirebilir"

Annesinin mücadeleci ve güçlü yapısını örnek aldığını söyleyen İlke, "Annem en büyük destekçim ve rol modelimdir. Güçlü anneler güçlü karakterler yetiştirebilir, güçlü karakterler ise yaptıkları işin en iyisini yaparlar. Zorluk veya engellerle karşılaşıldığında ne yapılması gerektiğini ondan öğrendim. Mutluysam mutlu, üzgünsem o da üzgün, her anne gibi. Başarılarımın hayatını aydınlattığını, benimle gurur duyduğunu her fırsatta söyler. Annem her saniye değerli benim için, bir gün değil 365 günün hepsi onun." şeklinde görüş belirtti.

Ailenin profesyonel sporcunun kariyerinde önemli bir yeri olduğunu aktaran İlke, sözlerini şöyle tamamladı:

"İyi bir sporcu, özellikle de sıkı mücadele gerektiren branşlarda yaşıtlarından daha erken yaşlarda kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrenmek zorunda. Doğru bir ailede her aile bireyinin bir rolü vardır. Bunda da annenin ve ailenin desteği çok önemli. Beni antrenmandan antrenmana taşıyan, yediren içiren, programımı organize eden ise babamdı. Ailemin güveni beni başarılara taşıdı."