Tokyo'da bir araya gelen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre; UIPM 2022 Pentatlon Dünya Kupası serileri Mısır, Kahire, Macaristan, Budapeşte, Bulgaristan, Albena ve Türkiye'de gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, Ankara'da 7-12 Haziran'da 4'üncü etap, 23-26 Haziran'da ise final müsabakaları oynanacak. UIPM 2022 Pentatlon Dünya Kupası serisi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için tasarlanan yeni modern pentatlon formatını benimseyen ilk yarışmalar olacak.

"UNUTULMAZ BİR ORGANİZASYON YAŞATMAK İSTİYORUZ"

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, organizasyona ilişkin milli sporcularla birlikte basın toplantısı düzenledi. Çakır, müsabakalara Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağını belirterek, "Dünya kupasının bizim için özelliği, normalde her yıl 4 etap olarak gerçekleştiriliyor. Bu etaplarda aldıkları puanlara göre en iyi 36 kadın ve 36 erkek sporcu kupa finalinde mücadele ediyor. Biz de bu yıl dünya kupasının hep 4'üncü etabı hem de kupa finaline ev sahipliği yapacağız. Böyle bir uygulama daha önce olmamıştı. İlk defa bir ülke bu şekilde ev sahipliği gerçekleştiriyor. Bugüne kadar yapılmış en iyi dünya kupası ev sahipliğini yapmak gelen konuklarımıza unutulmaz bir organizasyon yaşatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"FAVORİ ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Türkiye'nin modern pentatlon alanındaki sportif başarısının giderek arttığını aktaran Çakır, "2022 yılına gelene kadar federasyonumuzun bundan önceki tarihinde 4 dünya kupası madalyamız vardı. 2022 yılında daha sezonumuz tamamlanmadı. Ankara'da düzenlenecek olan yarışlarla dünya kupası tamamlanacak. Şimdiye kadar 3 madalya kazandık. Çok büyük bir aksilik olmazsa da Paris Olimpiyatları'nın favori ülkelerinden birisiyiz" dedi.

Milli sporcu Buğra Ünal ise turnuvaya ev sahipliği yapmanın yeni başarılara yol açacağını değinerek şunları söyledi: "Ülkemizde ilk kez böyle büyük bir organizasyon düzenlendiği için çok heyecanlıyız. Kendi seyircimizin önünde evimizde olmak büyük bir avantaj sağlıyor. Umarım bunu çok iyi değerlendiririz. Bundan önceki kupalarda 2 kez 3'üncülük aldık. Umarım burada da kürsüdeki yerimizi koruruz." (DHA)

DHA