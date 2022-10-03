Mobile Legends: Bang Bang arenasında hünerlerini sergileyip Türkiye’nin en iyi takımı olduğunu ispatlamak isteyen 314 takım, Mobile Legends M4 Türkiye Şampiyonası’nda hünerlerini sergiledi. 270 bin TL'lik ödül havuzu olan turnuvada 3 binin üzerinde esporcu elemelerde kıyasıya rekabet etti. Elemelerin ardından Incendio Supremacy, Selecta, TOHO Esports, KONSEY takımları 1-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen büyük finalde karşı karşıya geldi.

Türkiye’nin en iyisi belli oldu

2 gün süren final aşamasının ardından Incendio Supremacy ve Selecta takımları şampiyonluk için karşı karşıya geldi. En iyi 7 Oyun (BO7) formatında yapılan maçta rakibini 4-2’lik skorla yenmeyi başaran Incendio Supremacy takımı, 2022 Mobile Legends M4 Türkiye Şampiyonası’nda kupanın sahibi oldu. MLBB 2022 Türkiye Şampiyonu olan Incendio Supremacy, Jakarta’da yapılacak dünya finalinde mücadele etmeye hak kazandı. Incendio Supremacy, şampiyona için oluşturulan 270 bin TL’lik ödül havuzundan büyük para ödülünü de kazandı.

MOONTON Games

2014 yılında kurulan MOONTON Games, kendini oyun geliştirme, yayınlama ve espora adamış küresel bir şirkettir. Dünya çapında 1500'den fazla çalışanı olan MOONTON Games, Endonezya, Malezya, Singapur, Hong Kong, Filipinler ve Çin'de ofisler açmıştır. Şirket çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası olarak Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere 30'dan fazla ülkede birçok yüksek profilli mobil oyunu başarıyla geliştirdi.

Mobile Legends: Bang Bang

Mobile Legends: Bang Bang; toplulukları, ekip çalışması ve strateji yoluyla bir araya getiren, dünya çapındaki en popüler mobil Çok Oyunculu Çevrimiçi Savaş Arenası oyunudur. Bir milyardan fazla kurulum ve 105 milyondan fazla aktif aylık kullanıcısı olan ödüllü oyun, 120'den fazla ülkede en çok oynanan ilk 10 mobil oyun arasında yer alıyor. Mobile Legends: Bang Bang Asya Pasifik bölgesinde geniş bir erişime sahip olan çok oyunculu, geniş bir küresel espor kitlesi ile 190 ülkede oynanmaktadır.



