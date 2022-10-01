Yaklaşık 2 aylık eleme süreci, 3 bine yakın esporcu ve 270 bin TL'lik ödül havuzu… Türkiye’nin en büyük mobile turnuvasında büyük finale isimlerini yazdırmayı başaran 4 takım belli oldu. Zorlu süreci geçmeyi başaran Incendio Supremacy, Selecta, TOHO Esports, KONSEY takımları Türkiye finali öncesinde İstanbul’da bir araya geldi. Elemelerine üç bine yakın esporcunun katıldığı Mobile Legends M4 Türkiye Şampiyonası’nda final heyecanı 1-2 Ekim tarihlerinde İstanbul’da yaşanacak.

Elemelerde rakiplerini geçmeyi başaran Incendio Supremacy, Selecta, TOHO Esports, KONSEY takımları en iyi 7 Oyun (BO7) formatında yapılacak final maçında Mobile Legends: Bang Bang şampiyon olmak için mücadele edecek. Türkiye’nin en iyisi olan takımın Jakarta’da yapılacak dünya finalinde Türkiye’yi temsil edeceği turnuvada şampiyon olan takım büyük para ödülünün de sahibi olacak.

Final süreci öncesinde bir araya gelen katılımcılar basının sorularını yanıtladı. KONSEY takımının kaptanı Harun Kocagöz, “Bu turnuva öncesinde her gün 5-6 saat antrenman yaptık. Takım oyuncuları birbirini çok iyi tanıdığı için maçlarda daha az zorlandık rakiplerimize karşı. Rakiplerimizi çok iyi analiz ettiğimizi de düşünüyoruz. Şampiyon olup Türkiye’yi temsil etmek istiyoruz” diye konuştu. Mobile Legends Türkiye şampiyonasında geçen sene kupaya uzanan ve bu sene de şampiyonluk kovalayan Selecta takım kaptanı Batuhan Sönmez bu sene de şampiyon olmak için turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını, şampiyon olmaları halinde Türkiye’yi global arenada daha iyi temsil edeceklerini söyledi.