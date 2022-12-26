Mobile Legends Dünya Finali için geri sayım başladı

Dünyanın en büyük mobile turnuvalarından biri olan ve Türkiye’deki elemelerine 3 bine yakın esporcunun katıldığı Mobile Legends: Bang Bang Dünya Şampiyonası heyecanı için nefesler tutuldu. Ülkelerindeki elemeleri geçmeyi başaran en iyi 16 takım Endonezya’da gerçekleştirilecek Mobile Legends M4 Dünya Şampiyonası’nda karşı karşıya gelecek. 1 Ocak – 15 Ocak tarihlerinde yapılacak büyük finalde Türkiye’yi Incendio Supremacy takımı temsil edecek.

15 gün boyunca bir oyun festivali havasında geçecek Mobile Legends M4 Dünya Şampiyonası için 800 bin dolarlık ödül havuzu oluşturuldu. Grup ve eleme aşamalarının ardından galip gelerek büyük finale çıkan iki takım binlerce seyircinin önünde en iyi olmak için hünerlerini sergileyecek. Şampiyon olan takım hem dünya kupasını evine götürecek hem de büyük para ödülünün sahibi olacak.

MOONTON Games

2014 yılında kurulan MOONTON Games, kendini oyun geliştirme, yayınlama ve espora adamış küresel bir şirkettir. Dünya çapında 1500'den fazla çalışanı olan MOONTON Games, Endonezya, Malezya, Singapur, Hong Kong, Filipinler ve Çin'de ofisler açmıştır. Şirket çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası olarak Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere 30'dan fazla ülkede birçok yüksek profilli mobil oyunu başarıyla geliştirdi.

Mobile Legends: Bang Bang

Mobile Legends: Bang Bang; toplulukları, ekip çalışması ve strateji yoluyla bir araya getiren, dünya çapındaki en popüler mobil Çok Oyunculu Çevrimiçi Savaş Arenası oyunudur. Bir milyardan fazla kurulum ve 105 milyondan fazla aktif aylık kullanıcısı olan ödüllü oyun, 120'den fazla ülkede en çok oynanan ilk 10 mobil oyun arasında yer alıyor. Mobile Legends: Bang Bang Asya Pasifik bölgesinde geniş bir erişime sahip olan çok oyunculu, geniş bir küresel espor kitlesi ile 190 ülkede oynanmaktadır.