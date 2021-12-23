Mobil oyun geliştiricileri oyununuzun kontrolü tamamen sizde

Tam da bu amaç için oluşturulan Xsolla Web Shop, mobil oyun geliştiricilerini kendi internet sitelerinde bir mağaza yaratmaları için teşvik ediyor. Web Shop’u kullanan oyuncular, işlem başına yalnızca yüzde 5 ücret karşılığında oyun içi nesneler, sanal para birimleri, üyelikler satın alabiliyor, oyuncu hesaplarını yükseltebiliyor ve daha birçok işlemi gerçekleştirebiliyor. Bu, geleneksel uygulama için ödeme seçeneklerine göre çok büyük operasyonel tasarruf sağlarken geliştiricilerin cebinden fazla para çıkmasının önüne geçiyor. Ayrıca Xsolla Web Shop, 700’ün üzerinde yerel ödeme seçeneğini kabul eden, geliştiricinin kendi markalı internet sitesi üzerinde yer alan “white label” bir mağazadır. Böylece oyuncular, seçtikleri ödeme yöntemiyle doğrudan satın alma yapabiliyor. Web Shop’ta herhangi bir piramit düzeni olmamasından dolayı oyuncular geliştiriciyle birlikte kalıyor.

Web Shop arka yüz kodlaması gibi işler gerektirmiyor

Web Shop, karmaşık arka yüz kodlaması ya da kapsamlı tasarım işleri gerektirmemektedir ve geliştiriciler hemen üzerinde çalışmaya başlayabilir. Bir Web Shop yayına girdiğinde, geliştiriciler e-posta, sosyal medya, haber bültenleri, Discord sunucuları gibi çok çeşitli iletişim yöntemlerini kullanarak oyuncularını çevrimiçi alışveriş yapma fırsatı hakkında bilgilendirebiliyor. Basit entegrasyon adımları ile ilgili daha fazla bilgiyi Xsolla’nın en son blog yazısından alabilirsiniz.

“Sene başında birçok ürünü piyasaya sürdüğümüzde köklü değişimi öngördük”

Xsolla Direktörü Chris Hewish konu ile ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Xsolla olarak, bu senenin başında dünyanın önde gelen birçok büyük oyun firması tarafından aktif olarak kullanılan birçok ürün piyasaya sürdüğümüzde, bu köklü değişikliği yaşayacağımızı öngörmüştük. Şimdi bu ürünleri ve bunlardan öğrendiklerimizi, geliştiricilerin gelirini artırmak ve oyuncularıyla daha yakın ilişkiler kurmasını sağlamak amacıyla, mobil oyunlar için Xsolla Web Shop adını verdiğimiz yeni ve zekice bir çözümün çatısı altında bir araya getirdik.”