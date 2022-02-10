Mobil Oyun EDENS ZERO Pocket Galaxy, 24 Şubat’ta sizlerle

Konami Digital Entertainment B.V. Hiro Mashima (FAIRY TAIL, RAVE MASTER) imzalı ünlü manga serisinin mobil oyunu EDENS ZERO Pocket Galaxy’nin, 24 Şubat'ta yayınlanacağını duyurdu.

Bu renkli aksiyon RPG oyunu, popüler manganın Shiki, Rebecca, Weisz, Homura ve diğer sevilen karakterlerini hack-and-slash savaşlarda bir araya getiriyor. Oyun App Store ve Google Play'den indirilebilir olacak.

EDEN ZERO Pocket Galaxy için ön kayıtlar Eylül 2021'de başladı. Ön kayıt dönemi boyunca oyuna katılan oyuncu sayısına göre yeni oyun içi eşyalar ve ödüller açılacak. Bu eşyalar ve ödüller şu şekilde sıralanıyor:

• Ön kayıtlı oyuncu sayısı 100,000’i geçerse: 3x skip bileti – görevleri atlar ve temizler

• Ön kayıtlı oyuncu sayısı 200,000’i geçerse: 1x Iridescent Material – Cosmetics Crafting için gerekli özel bir eşya

• Ön kayıtlı oyuncu sayısı 300,000’i geçerse: 100x Ether Gems (EG) – 100 EG kullanarak etkinlik zindanlarında "Item Drop Reward +10x" bonusunu devreye sokabilirsiniz

Ayrıca oyunun çıkışıyla birlikte EDENS ZERO evrenine giriş yapan herkese ücretsiz oyun içi 'Siber Kostüm' (Cyber Costume) eşyası verilecek.

EDENS ZERO Pocket Galaxy'de oyuncular, mangadan önemli sahneleri yeniden yaşayarak orijinal hikayenin bölümlerini takip edecekler. Hiro Mashima tarafından tasarlanan orijinal ve özel kostümler dahil 100'den fazla kostüm toplayın ve karakter yeteneklerinizi ("Ether Gear") özelleştirin.