Mobil oyun devi Lords Mobile artık Steam’de!

Mobil oyun dünyasının en çok oynanan gerçek zamanlı MMO strateji oyunlarından biri olarak karşımıza çıkan Lords Mobile, açık dünyası ve 250 milyon oyuncusuyla artık Steam’de. Hem telefondan hem de bilgisayar üzerinden rahatça oynanabilecek Lords Mobile, bu sayede birçok oyuncunun farklı platformlarda ve cihazlarda oyunu oynamasına imkan sağlamış oldu.

Grafiklerinde ve oyun keyfinde bir değişiklik olmadı

Gelişmiş 3D grafikleriyle ön plana çıkan Lords Mobile, Steam platformuyla oyunu bilgisayardan oynamak isteyen oyuncular için bu grafikleri sürdürme imkanı sağlıyor. Güçlü kahramanlar eşliğinde krallığını geliştiren birçok oyuncu için güzel bir haber olan bu durum, canlı savaşları daha büyük ekranlarda takip etme imkanı sunuyor. Arkadaşlarınızla seçtiğiniz yolda başarılara koşarken, yeni arkadaşlıklar edinmenin ve kıyasıya mücadelenin de dozu artıyor.

Kesintisiz eğlence ve bol seçenek bir arada

Mobil oyunlar arasında popüler hale gelen Lords Mobile, Steam’de yer alarak heyecanlı maceralar ve stratejilerle dolu dünyasını bilgisayar dünyasına da taşımış oldu. Ayrıca Steam üzerinden oyunu indirip oynayan oyuncular, herhangi bir kayıp yaşamadan mobil hesabındaki krallığını yönetmeye devam edebilecek. Bu sayede oyuncular herhangi bir bölünme olmadan oyunu farklı platformlarda oynayabilme imkanının tadını çıkaracak. Bu gelişme telefonların ömrünü uzatırken şarj ömürlerini de koruyacak gibi duruyor.

Türkiye ekibi, etkinliklerle Türk oyuncular ile temas halinde

Tamamen Türkçe olan Lords Mobile, Türkiye ekibi, geçtiğimiz ay İstanbul’daki oyuncularla iftar yemeğinde bir araya geldi. Türk oyuncularını dinleme imkanı bulan ekip, oyun içi etkinliklerin yanı sıra, özel içeriklere sahip bu tarz etkinlikleri de sürdürmeyi planlıyor. Oyuncularla kurduğu iletişimi dijital ortamda da devam ettiren ekip, Facebook sayfası üzerinden oyuncularla iletişim kurmaya devam ediyor. Türkiye ekibi, oyunun Steam’e gelmesiyle birlikte farklı bir platformda da oyuncularla bir araya gelmeye hazırlanıyor.



