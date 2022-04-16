Mobil oyun çılgınlığı sürüyor

Türkiye’de dijital oyuncu sayısı 36 milyondan 42 milyona çıkarken, oyundan elde edilen gelir de 880 milyon dolardan 1 milyar 200 milyon dolara yükseldi. 2022 yılında ise sektörün büyüklüğünün 1.3-1.4 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

En çok puzzle oynanıyor

Gaming in Turkey tarafından hazırlanan Türkiye Oyun Sektörü 2021 Raporu’na göre, yetişkinlerin yüzde 78’i mobil oyunu tercih ediyor. Oyuncuların yüzde 47’si kadın, yüzde 53’ü ise erkeklerden oluştu. Yaş dağılımına göre, oyuncular 18-24 yaş arası yüzde 25, 25-34 yaş yüzde 35, 35-44 yaş yüzde 26, 45-54 yaş yüzde 2 olarak yer aldı.

Türkiye’deki mobil oyuncuların en sevdiği oyun türü olarak ilk sırada yüzde 48 ile Puzzle/Trivia/Kelime oyunları yer alırken, kart oyunları yüzde 37 ile ikinci sırada, Aksiyon/Macera oyunları üçüncü sırada yer alıyor.

Hyper-casual ve casual oyunlar, oyuncular için trend olmaya devam ederken, hardcore oyuncular son iki yıldır Battle Royale, FPS, Strateji ve MOBA oyun türlerini tercih etti. Türkiye'de lisanslı olarak 165’dn fazla espor takımı ve lisanslı olarak 8 bin 126’dan fazla espor oyuncusu bulunuyor.

Yatırımcının gözdesi

Pandeminin etkisiyle oyunda 2020'de hızlanan dijitalleşme süreci 2021'de meyvelerini vermeye başladı. Rapora göre, Türkiye oyun gelirinde 2021’de dünyada 18’inci sırada yer aldı. 1 milyar 220 milyon dolarlık oyuncu hasılatının 620 milyon doları mobil oyundan geldi.

Türkiye girişim ekosistemi 2021’de 1.1 milyar dolar yatırım alırken, bunun 266 milyon dolarlık hacmi oyun sektörüne ait. Yatırımların büyük bir çoğunluğu mobil oyun stüdyolarına yapıldı. 2021’de yatırım alan 54 girişimin 48’i oyun stüdyolarından, kalan 6’sı ise blok zincir tabanlı video oyun platformu gibi çeşitli girişimlerden oluştu.

Metaverse ve NFT öne çıkıyor

Gaming in Turkey kurucusu Ozan Aydemir, “2023’de küresel oyun pazarının büyüklüğünün 200 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Mobil oyun yine en hızlı büyüyen segment olacak. NFT ve metaverse de sektörde öne çıkıyor. Metaverse’i domine edecek tek sektör oyun. Oyunlar, oyunlaştırılmış dünyalar bu işin temelini oluşturuyor” dedi.

Milliyet