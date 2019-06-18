Geniş oyuncu kitlesiyle oyun dünyasının en önemli türlerinden biri olan MMORPG, mobil cihazların da gelişmesiyle kitlesini artırmaya devam ediyor. Oyuncuların yüksek oynama saatlerine ulaştığı bu oyunların mobil cihazlarda kendine yer bulması ve bunun yanında detaylı hikâye tabanlarıyla beraber mekaniklerini koruması, yer ve zaman fark etmeksizin oyunculara oldukça keyifli bir oyun deneyimi yaşatabilmeyi sağlıyor.

MIA Online, mobil MMORPG türünde yükselişe geçti

Mobil oyun dünyasında hatırı sayılır birçok oyunun arasında kendine yer bulan MIA Online, kısa sürede elde ettiği yükselişini sürdürüyor. Bu noktada MMORPG sevenlerinin kalabalık olduğu Türkiye’ye yönünü çeviren yayıncı Cubinet Interactive ve yapımcı 7Senses, oyuna Türkçe dil desteği getirerek buradaki oyun severlerin yüzünü güldürecek gibi duruyor. Sunduğu içeriklerle benzer türdeki oyunlardan farklılaşan ve yakın zamanda tamamen Türkçe olarak da oynanabilecek olan MIA Online, aranan MMORPG ruhunu mobilde yaşatıyor.

Uluslar ve karakterler

Arland, Gorzul, Mariad ve Fierya olmak üzere 4 ulusun birbiriyle kıyasıya mücadele ettiği MIA evreninde, oyuncuların tercih edebileceği 6 farklı karakter bulunmakta. Oyuncuların stratejilerine göre farklı avantajları ve dezavantajları olan bu karakterler ise; korucu, şövalye, mistik, suikastçi, melodist ve cengaver şeklinde sıralanıyor. Şövalye ve cengaver tank özellikleriyle savaşların ön cephelerinde savaşarak arkadaşlarını korumaya çalışırken, mistik ve korucu gibi karakterler ise uzak menzilli saldırılarıyla sürekli hasar veren ve rakiplerini yıldırmaya çalışan karakterler. Zor görevlerden birini sırtlanan ve savaşın her cephesinde takım arkadaşlarına destek veren melodist karakteri ile gizlilik üzerine kurulu olup düşmanlarını gafil avlamaya çalışan suikastçi karakteri ise, savaşların seyrini değiştirebilecek karakterler olarak göze çarpıyorlar.

Tanrı’nın yüzükleri ile farklı yetenekler

Birçok mobil MMORPG oyunlarından farklı olarak MIA Online içerisinde, stratejiler doğrultusunda farklı yetenekler oluşturulmasını sağlayan Tanrı yüzükleri mevcut. Cüceler, insanlar ve elflerden toplanan bu Tanrı yüzükleri oyun içerisindeki hikâyenin ilerleyişine göre çeşitli bosslara karşı alınan zaferlerle oyuncular tarafından kazanılıyor. Oyuncular kendi stratejilerine uygun olacak şekilde yüzükleri kullanıp ekstra yetenek ve beceriler elde edebiliyor.. Bu yetenekler ise farklı savaşlarda ve farklı konumlarda oldukça fayda sağlamakla beraber oyunu daha dinamik kılarken, eğlencenin dozunu artırıyor!



