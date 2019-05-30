Mobil MMORPG oyunu MIA Online yüzde 100 Türkçe oluyor!

7Senses Group üyesi Cubinet Interactive, 13 yılı aşkın oyun yayıncılığı deneyimi ile gün geçtikçe genişleyen ve sektörünün en hızlı büyüyen dijital eğlence şirketi olarak çalışmalarını sürdüyor. Uluslararası ekibiyle, 2006 yılından bu yana Asya pazarındaki oyun operasyon, pazarlama ve oyun yayıncılığı ile Cubinet Interactive, birden fazla platformda ve birçok bölgede oyuncular tarafından sevilen başarılı yayın şirketlerinden biri. Cubinet Interactive, yeni mobil oyunu MIA Online ve Ulus Savaşları MMORPG ile oyuncularına gelişmiş grafikler, rekabetçi mücadeleler ile 3D aksiyonuna sahip bir macera oyunu sunuyor.

Türkiye’deki MMORPG severler için güzel haber!

Cubinet Interactive’in oyun dünyasındaki son yayını olan MMORPG MIA Online, rekabetçi çok yönlü PvP tabanı ile yükselişine devam etmekte. Bu noktada MMORPG sevenlerinin kalabalık olduğu Türkiye’ye yönünü çeviren yapımcılar, oyuna Türkçe dil desteği getirerek buradaki oyun severlerin yüzünü güldürecek gibi duruyor. Gaming in Turkey ile yapılan partnerliğin ardından 3 ay gibi kısa bir sürede Türkçe dil desteği için çalışmalarını son aşamaya getiren MIA Online, bu sayede Türk oyuncularla olan bağını da kuvvetlendirecek ve daha fazla oyuncuya hitap edecek. Son testleri yapılmakta olan Türkçe dil desteğinin, çok kısa bir zamanda oyuncular için aktif olması bekleniyor.

Mobil oyun dünyasında MMORPG

Türkiye’de neredeyse her oyuncunun bir ucundan mutlaka tuttuğu MMORPG oyun türü, mobil oyunlar arasında da büyük kitlelere hitap ederek varlığını sürdürüyor. Bu noktada MIA Online; sağladığı devasa açık dünya, uçan binekler, oldukça fazla silah, ekipman çeşitliliği ile oyunculara keyifli bir oyun deneyimi yaşatıyor. MIA Online’ın hikayesinde birbirleriyle sürekli mücadele içerisinde olan 4 ulus bulunuyor. Oyuncuların topraklarını ve onurlarını muhafaza etmek için görevleri tamamlayarak güçlenmeleri nihai amaçları. Mücadelelerin harareti, keyifli ve sıkı bir oyun deneyimi sunuyor. PvE’nin yanı sıra, PvP’ye de odaklanan ve bunun oyuncular için öneminin farkında olan MIA Online ekibi, oyunun geleceğini de bunun üzerine kurmak istiyor. Ana görevler dışında “Yüzük Sistemi”, “Takım Sistemi”, “Pelerin Sistemi” gibi birçok özellikle kendini farklılaştıran oyun, henüz 2018 yılının Aralık ayında yayınlanmasına rağmen Avrupa’da şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı. Cubinet Interactive’in Türkiye’de çıkardığı 2’nci oyun olan MIA Online, oyunculara heyecan dolu savaş deneyimleri, farklı dövüş mekanikleri ve online bir oyun olmasının getirdiği güzel arkadaşlıkları fazlasıyla yaşatacak gibi görünüyor.